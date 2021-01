FC Den Bosch is bezig met een kansloze missie; Helmond Sport zet ploeg te kijk

De coach schreeuwde zich schor langs de zijlijn, maar zijn spelers deden niet wat hij wilde. Op het veld heerste vooral onderling chagrijn. Het team, dat ondanks de teleurstellende sportieve resultaten tot kort voor de winterstop nog een homogeen geheel vormde, dreigt in korte tijd volledig uit elkaar te vallen. Van een wisselwerking met de technische staf is ook geen sprake meer. De club is bezig met een kansloze missie. De start in Helmond was nog heel behoorlijk, maar daarmee is meteen alles gezegd.