FC Den Bosch is liever de jager dan de prooi

Het gat tussen beide ploegen is te groot (4 punten) om in een keer te dichten, maar bij een overwinning zou FC Den Bosch de marge verkleinen naar 1 punt. ,,Wij gaan in Dordrecht spelen om te winnen. Dat moet vanaf de eerste minuut duidelijk zijn”, zegt De Gier.

De coach ziet zelfs een voordeel in de huidige situatie. ,,Je kunt beter de jager zijn dan degene waarop gejaagd wordt”, zegt hij wijzend op de huidige stand op de ranglijst.

Het verlaten van de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie is dit seizoen nog het belangrijkste doel van FC Den Bosch. ,,En vrijdag kunnen wij dus een belangrijke stap zetten”, aldus De Gier.

Twee wijzigingen in de opstelling

De trainer gaat zijn elftal op twee plekken wijzigen in vergelijking met de verloren thuiswedstrijd tegen koploper SC Cambuur (3-5) van vorige week. Dhoraso Moreo Klas en Lorenzo Soares Fonseca, die in dat duel nog in de basis startten, zijn er niet bij.

Moreo Klas werd eerder deze week weggestuurd bij FC Den Bosch en Soares Fonseca heeft last van een buikspierblessure. Daar staat tegenover dat Kevin Felida weer fit is en terugkeert in het elftal. Op de plaats van Moreo Klas zal wellicht Steven van der Heijden spelen.

Het plotse vertrek van Klas heeft volgens De Gier niet voor onrust gezorgd in zijn selectie. ,,Ik heb er in de groep geen geluiden over gehoord. Zo gaat dat soms in de voetballerij. Ik sta in dit geval ook volledig achter het besluit van de directie.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Sturing, Van der Velden, Green; Felida, Meerveld, Van der Heijden; Postema, Hornkamp, Ahannach.