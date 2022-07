FC Den Bosch is na generale klaar voor de start, maar ook weer niet helemaal: ‘Één of twee versterkingen’

Of je hem een medisch wonder kan noemen? ,,Ik herstel snel, hè”, zei Rik Mulders grijnzend. Nee, hij wil het niet spannender maken dan het is, maar toch: het is wel bijzonder. Nog maar twee weken geleden zag hij in gedachten de competitiestart aan zijn neus voorbijgaan, een enkelblessure - die hij opliep op de training - leek hem aan de kant te houden. Léék, want tegen Kozakken Boys speelde Mulders al een halfuur en vrijdag tegen Almere City ruim een uur.