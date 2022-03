FC Den Bosch kan in Almere uitroepteken achter succesweek zetten

Negen punten in een week tijd, het zou een ongekende luxe zijn voor FC Den Bosch in dit seizoen. Toch is dat precies wat de ploeg van Jack de Gier vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Almere City kan bereiken.

De recente thuiszeges op MVV (vorige vrijdag, 3-1) en Jong PSV (maandag, 3-2) hebben zowel de sfeer als het vertrouwen in de spelersgroep van FC Den Bosch een fikse oppepper gegeven. ,,Natuurlijk waren die overwinningen belangrijk. Maar minsten zo belangrijk is dat een jongen als Ryan Leijten eindelijk weer scoorde. En dat spelers als Nikolaj Möller en Dino Halilovic hun eerste doelpunt gemaakt hebben sinds ze hier zijn”, zegt trainer Jack de Gier.

De coach zag dat zijn team in beide duels overeind bleef, ook toen hij in de tweede helft aan het wisselen sloeg. ,,Dat had ik vooraf ook gezegd. Dat we elkaar in deze zware week allemaal nodig zouden hebben. En dan is het goed om te zien dat jongens als Mike van Beijnen, Kevin Felida, Mohamed Berte en Sebastiaan van Bakel goed invallen.”

Normaal gesproken handhaaft De Gier tegen Almere City zijn basis uit de vorige twee duels. ,,Maar er zijn een paar twijfelgevallen in de groep, we moeten vrijdag overdag bekijken of die inzetbaar zijn.” De geblesseerden Teun van Grunsven, Konrad Sikking, Dylan Ryan en Linus Zimmer zitten in elk geval nog in de ziekenboeg.

Aanzien

De wedstrijd tegen Almere is voor FC Den Bosch het derde duel uit de vierde en laatste periode. Daarin wil de club dit grillige seizoen nog wat aanzien geven. FC Den Bosch begon de competitie met een zwakke eerste periode (voorlaatste met negen punten uit negen wedstrijden), gevolgd door een veel betere tweede periode (tiende met zestien punten uit tien wedstrijden).

De derde periode was ronduit dramatisch, totdat er maandag in de uitgestelde slotwedstrijd nog gewonnen werd van Jong PSV. Daardoor steeg FC Den Bosch op de valreep nog van de twintigste en laatste plaats naar de achttiende stek in de eindstand van die periode met vijf punten uit negen duels.

Rechterrijtje

In de vierde periode heeft het elftal van De Gier het doel om het resultaat van de tweede periode (zestien punten) te overtreffen. ,,We willen zolang mogelijk mee blijven doen”, aldus de coach. Na de eerste twee duels (0-4 tegen Excelsior en 3-1 tegen MVV) heeft zijn ploeg drie punten. Op papier wacht FC Den Bosch een relatief makkelijk programma met veel tegenstanders uit het rechterrijtje.

Almere City, de tegenstander van vrijdag, werd eerder dit seizoen in Den Bosch al met 1-0 verslagen. ,,Maar die ploeg heeft van de laatste periode, waarin ze met twee overwinningen begonnen zijn, ook een doel gemaakt”, weet De Gier. Hij verwacht dat zijn oude club FC Den Bosch meteen onder druk zal zetten. ,,En dan is het zaak ons eigen spelletje te blijven spelen.”

Want Den FC Bosch wil winnen in Almere. Als dat lukt is het de eerste Bossche zege op vreemde bodem sinds 15 november (0-1 bij MVV).

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Leijten, Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.