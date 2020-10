FC Den Bosch kan niet stunten bij VVV en ligt uit de beker

De dag van het bekerduel begon voor FC Den Bosch met een zware tegenvaller. Doelman en aanvoerder Wouter van der Steen en dragende kracht op het middenveld Kevin Felida bleken positief getest te hebben op corona en mochten niet mee afreizen naar Limburg. Konrad Sikking stond daardoor in de goal voor zijn allereerste wedstrijd in het betaalde voetbal. Verder had trainer Erik van der Ven gekozen voor een 4-5-1-formatie met Jizz Hornkamp als enige aanvaller.

In de eerst helft bleef FC Den Bosch gemakkelijk overeind. Aan niets was bij VVV te merken dat de thuisclub de schande van de 0-13-nederlaag tegen Ajax van afgelopen zaterdag uit wilde wissen. In de 37ste minuut was de thuisclub vanuit het niets plots wel dicht bij de 1-0, maar de inzet van Georgios Giaukoumakis belandde op de lat.

Snelle Romano Postema

Zes minuten later kwam FC Den Bosch op voorsprong. Don Bolsius zette voor vanaf de rechterkant, maar in plaats van de bal simpel te pakken, liet VVV-doelman Delano van Crooij hem los. FC Groningen-huurling Romano Postema was er als de kippen bij om zijn eerste doelpunt voor FC Den Bosch te maken, 0-1.

In de tweede helft zag FC Den Bosch de voorsprong binnen een kwartier veranderen in een achterstand. Eerst tikte Georgios Giakoumakis een voorzet van Zinedine Machach binnen. Twee minuten later speelde de ingevallen Christophe van Zutphen de bal, in een poging die weg te werken, in de voeten van een andere invaller, Jafar Arias. Die schoot, terwijl hij nog geen minuut in het veld stond, de 2-1 binnen.

Bossche hoop

Achttien minuten voor tijd leek de beslissing te vallen. Evert Linthorst ging neer in duel met Declan Lambert en scheidsrechter Gerrets wees naar de penaltystip. Giakoumakis schoot vanaf elf meter hard raak, 3-1. Negen minuten later bracht Postema weer hoop in de Bossche harten en vuur in de ploeg door een voorzet van Hornkamp binnen te schieten. FC Den Bosch ging op zoek naar de gelijkmaker, zette VVV onder druk, maar wist de 3-3 niet te maken.

Een minuut voor tijd schoot Tobias Pachonik uit een prima aanval van de thuisclub de 4-2 binnen. FC Den Bosch ligt uit de beker, maar kan het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; D. Lambert, Deijl, Sturing, Van Hedel (53. Van Zutphen); Bolsius (77. Bongiovanni), Meerveld (77. R. Lambert), Mulders (77. Soumaoro), Moreo Klas (63. Van Moorsel), Postema; Hornkamp.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.