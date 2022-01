FC Den Bosch kan solide Emmen niet uit balans brengen en verliest

In het eerste deel van de wedstrijd hoefden beide doelmannen nauwelijks in actie te komen. Na een klein half uur spelen werd de impasse dan toch doorbroken. Het gevaar leek geweken na een corner van Emmen, maar een afstandsschot van rechtsback Keziah Veendorp paste precies in de benedenhoek: 0-1.

In het restant van de eerste helft hadden de bezoekers een paar goede mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar een schot van Reda Kharchouch ging rakelings naast en doelman Wouter van der Steen ranselde een vrije trap van Peter van Ooijen uit de kruising.

Aanvallend machteloos

Aanvallend kon de ploeg van Jack de Gier slechts zelden een vuist maken in de eerste helft. Linksback Stan Maas kwam een keer in kansrijke positie na een fraaie dieptepass van Teun van Grunsven, maar het schot van Maas miste kracht. En Jizz Hornkamp had met vrije doortocht beter voor eigen succes kunnen gaan dan een medespeler zoeken, wat mislukte.

Na de rust bleef de niet in het spel voorkomende aanvaller Preben Stiers in de kleedkamer achter; zijn vervanger was Sebastiaan van Bakel. En binnen het kwartier was er een noodgedwongen wissel aan Bossche zijde, toen Teun van Grunsven na een harde botsing niet verder kon. Victor van den Bogert kwam voor hem in het veld.

Goed uit de kleedkamer

FC Den Bosch was de tweede helft goed begonnen en drong Emmen achteruit. Doelman Brouwer moest gestrekt om een schot van Jordy van der Winden te keren. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, nam de Bossche druk wat af. Als de thuisploeg al in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied kwam, dan was de voorzet niet goed.

Volledig scherm FC Emmen maakte laat in de tweede helft de beslissende 0-2. © Pro Shots / Peter van Gogh

Late 0-2

Nadat Rik Mulders en Stan Maas waren vervangen door Nick de Groot en Mohamed Berte, viel in de slotfase de beslissing. Aan het eind van een lange aanval raakte Rui Mendes de bal totaal verkeerd, maar daarmee zette hij wel Van der Steen op het verkeerde been. De bal hobbelde over de doellijn, de wedstrijd was beslist: 0-2. De onderlinge wedstrijd in Emmen eerder dit seizoen eindigde ook in een overwinning met dezelfde cijfers voor de ploeg uit Drenthe.

FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (76. De Groot), Van Grunsven (57. Van den Bogert), Van der Winden, Maas (85. Berte); Leijten, Felida, Van der Heijden; Stiers (46. Van Bakel), Hornkamp, Ahannach.