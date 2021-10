FC Den Bosch knokt én scoort wel, maar wint wéér niet: ‘We zijn niet zover als we zouden willen’

FC Den Bosch lijdt plots aan scoringsar­moe­de: nog geen goal gemiddeld per wedstrijd

9 oktober Met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag begint FC Den Bosch zondag aan de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste periode viel vooral het gebrek aan scorend vermogen van de ploeg op: acht doelpunten in negen wedstrijden.