FC Den Bosch knokt zich naar de winst tegen Helmond Sport

Achteruit gedwongen

Na rust kwam een van de nieuwkomers, Ricardo Kip, in het veld voor Rik Mulders. Maar de bezoekers grepen het initiatief. FC Den Bosch werd achteruit gedwongen en had een paar gele kaarten nodig om de tegenstander in bedwang te houden. Na een uur spelen voorkwam Van der Steen met een fraaie redding dat Arno van Keilegom de bezoekers op voorsprong zette.

Even later was het aan de andere kant wel raak. Helmond Sport-doelman Mike Havekotte zat mis na een corner; de 17-jarige Boxtelaar Ryan Leijten, die zijn officiële debuut maakte, werkte de bal binnen. Ook bij de 2-0 in de 78ste minuut was een debutant betrokken: Jochem Scheij. De 20-jarige Liempdenaar stuurde Jizz Hornkamp weg, die de bal langs de uitgekomen keeper wurmde en raak prikte. Inmiddels was ook de tweede nieuwkomer bij FC Den Bosch, Mike van Beijnen, in het veld gekomen.