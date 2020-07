FC Den Bosch komt ook tegen De Treffers aan z'n treffers

De eerstedivisionist kwam enigszins gelukkig op voorsprong in de elfde minuut. De bal werd na een schot van Ringo Meerveld geschampt door een been van een verdediger van De Treffers en vloog daardoor in een boogje over de doelman van de bezoekers in het net: 1-0. Nadat ook De Treffers een paar behoorlijke kansen had gekregen maar onbenut had gelaten, verdubbelde FC Den Bosch de voorsprong. Een fraaie voorzet van Declan Lambert vanaf de rechterflank werd al even fraai door Don Bolsius binnen geknald: 2-0.