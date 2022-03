FC Den Bosch komt op eigen veld niet langs VVV-Venlo

De thuisclub moest het doen zonder het geschorste duo Victor van den Bogert en Steven van der Heijden. Beide spelers kregen vorige week tegen Almere City (2-0-verlies) hun vijfde gele kaart van het seizoen.

Op de plaats van Van den Bogert speelde Stan Maas naast Jordy van der Winden in het centrum van de defensie. Van der Heijden zou op het middenveld aanvankelijk vervangen worden door Dino Halilovic, maar de Kroaat raakte vrijdag op de training geblesseerd aan zijn knie. Daar had hij zaterdag nog zoveel last van dat hij niet kon spelen. Daarom stond Kevin Felida voor het eerst sinds 21 januari (0-2-thuisverlies tegen FC Eindhoven) in de basis van FC Den Bosch.

Kansen

De eerste helft trok voorbij zonder veel spektakel. Pas in het laatste kwartier kwamen er een paar kansjes. Eerst schoot Nick Venema van afstand over voor VVV. Meteen daarna moest VVV-doelman Delano van Crooy aan de overkant een poging van Soufyan Ahannach over de lat tikken. Vervolgens schoot Ryan Leijten naast en belandde een poging van Rik Mulders in het zijnet.

In de tweede helft kwam de meeste druk naar voor van FC Den Bosch, maar de thuisclub kwam moeilijk tot uitgespeelde kansen. Uit een tegenstoot knalde Kees de Boer voor VVV in het zijnet en na een afgeslagen hoekschop schoot Felida voor FC Den Bosch over.

Een andere corner werd goed ingekopt door Nikolaj Möller, maar Van Crooy tikte de bal over zijn doel. In blessuretijd moest Wouter van der Steen gestrekt op een schot van Venema. In de allerlaatste seconde mocht Ahannach het nog proberen met een vrije trap recht voor het doel, maar hij schoot in de muur, waarmee het 0-0-gelijkspel een feit werd.

FC Den Bosch - VVV-Venlo 0-0.

Scheidsrechter: Vereijken

Gele kaarten: De Gier (trainer FC Den Bosch), Ngobi (VVV-Venlo)

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (68. Van Beijnen), Maas, Van der Winden, Douglas; Felida, Maguire, Leijten (82. Hunte); Cijntje (72. Van Bakel), Möller, Ahannach.