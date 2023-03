FC Den Bosch krabbelt uit heel diep dal met winst op FC Dordrecht

Metersdiep was de put waarin FC Den Bosch twee weken terug in Zwolle was beland. Een recordnederlaag van 13-0 die nog altijd nadreunt, drie dagen later het ontslag van trainer Jack de Gier en weer vier dagen daarna een 4-0-verlies bij VVV-Venlo. En dat allemaal met een selectie die zwaar geteisterd werd door een reeks blessures.

William van Overbeek moest het aangeslagen gezelschap deze week zien op te peppen in aanloop naar het thuisduel met FC Dordrecht. De interim-coach werd daarbij geholpen door een ziekenboeg die voorzichtig leegdruppelde.

Keeperstrainers op de bank

Zo keerde aanvoerder en doelman Wouter van der Steen terug in het elftal. Konrad Sikking, zijn onfortuinlijke vervanger van de afgelopen twee weken, was er vrijdag helemaal niet bij. In plaats daarvan zaten keeperstrainer John Vos (36) en jeugdkeeper Lars Vrolijks (18) als mogelijke reservedoelmannen op de bank.

Het bleek niet nodig, de weer herstelde Van der Steen maakte de volledige negentig minuten vol. Daarnaast had FC Den Bosch vrijdag ook weer de beschikking over Tomas Kalinauskas. Tegenvaller was wel dat op het laatste moment bleek dat Anass Ahannach toch nog niet kon spelen.

In zijn plaats stond opnieuw Ryan Leijten in de basis. Als schaduwspits, want Van Overbeek verraste door Faris Hammouti in de punt van de aanval te zetten. Daar ontbreekt immers nog steeds de geblesseerde Joey Konings (hamstring) en ook Nikolaj Möller kan nog geen hele wedstrijd spelen.

Gesteund door de eigen aanhang trok FC Den Bosch tegen de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijd vanaf het begin naar zich toe. Het duurde tot de 31ste minuut voor de score geopend werd. Kalinauskas gaf de bal vanaf de achterlijn voor en Dordt-speler Elso Brito kopte, met Hammouti in zijn nek, in eigen doel.

Vijf minuten voor rust werd het 2-0 toen Danny Verbeek vanaf de achterlijn Hammouti bediende. De gelegenheidsspits schoot nu zelf raak. Een tegentreffer van Tidjany Touré, tien minuten na rust, bracht FC Den Bosch deze keer niet van de wijs. Nog geen vijf minuten later had Verbeek de 3-1 er al in liggen.

FC Den Bosch kreeg daarna nog enkele dotten van kansen om de score verder op te voeren, maar die waren niet aan Hammouti en Leijten besteed. Voor het eindresultaat maakte het niet veel uit. FC Den Bosch versloeg FC Dordrecht en klimt voorzichtig uit de put van ellende.