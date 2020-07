FC Den Bosch krijgt drie strafpunten, maar niet voor het nieuwe seizoen

Opluchting in stadion De Vliert. FC Den Bosch krijgt nog eens drie strafpunten omdat de club vorig seizoen zijn financiën niet op orde had, maar die tellen niet mee in de nieuwe competitie die eind augustus begint.

In plaats daarvan wordt de straf met terugwerkende kracht opgelegd in het afgelopen seizoen. Dat betekent dat FC Den Bosch op de ranglijst van de afgebroken competitie 2019/2020 van de elfde naar de twaalfde plaats duikelt. Helemaal zonder gevolgen blijft dat niet, want daardoor is de uitkering uit de pot met tv-gelden, die de club krijgt, de komende tien jaar lager.

,,Dus worden we wel gestraft”, zegt mr. Rob Kleijzen, portefeuillehouder juridische zaken uit de raad van commissarissen van FC Den Bosch. ,,En daar ben ik het zeker niet mee eens. Maar ik ben wel blij dat de straf niet voor het nieuwe seizoen geldt, want dat was echt onredelijkheid geweest.”

Beroep

Als het aan de licentiecommissie en de reglementencommissie van de KNVB gelegen had, was de straf overigens wel doorberekend in de nieuwe competitie. Een beroep daartegen van FC Den Bosch, dat drie weken geleden achter gesloten deuren plaatsvond, werd afgewezen. Het hoofdbestuur van de voetbalbond heeft nu echter besloten dat alle sancties die betrekking hebben op het afgelopen seizoen ook in dat seizoen moeten worden doorberekend.

De straf voor FC Den Bosch houdt verband met het plan van aanpak dat de club vorig jaar, met goedkeuring van de KNVB, heeft opgesteld om de eigen financiële positie te verbeteren. In het plan was ondermeer opgenomen dat de club op 31 december 2019 minimaal 1.099.000 euro op zijn bankrekening moest hebben staan. In werkelijkheid was dat 870.053 euro.

Personeelskosten

Voor die overtreding krijgt FC Den Bosch drie strafpunten. In maart was de club al een keer eerder beboet met drie strafpunten voor de overschrijding van de personeelskosten uit het plan van aanpak. ,,En dat was ook al niet redelijk, omdat de licentiecommissie toen vasthield aan een peildatum van 1 november, terwijl wij twee maanden later de personeelskosten wel voldoende hadden teruggebracht”, zegt Kleijzen.

De Bossche jurist erkent dat de financiële situatie van FC Den Bosch wankel blijft. ,,Voor komend seizoen hebben we wat extra lucht, omdat de afspraken uit het plan van aanpak door de coronacrisis voorlopig zijn bevroren. We houden echter wel degelijk de hand op de knip. Dat kun je zien aan de bezuinigingen die inmiddels zijn doorgevoerd en aan de samenstelling van de nieuwe selectie.”