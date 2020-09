FC Den Bosch krijgt gigantisch pak slaag van Telstar in uitzwaaiwedstrijd voetbalpubliek

Van de jonge, frisse ploeg uit de eerste vier wedstrijden van dit seizoen was in het natte Noord-Holland helemaal niets terug te zien. Telstar was negentig minuten lang heer en meester.

Van der Ven had gekozen voor een 5-3-2-formatie met Declan Lambert als extra pion in de versterkte defensie. Rik Mulders en Dhoraso Moreo Klas bleven op de bank. Op het middenveld keerde de van zijn ribblessure herstelde Paco van Moorsel terug in het elftal.

In de 29ste minuut was Soto opnieuw trefzeker. Uit een hoekschop kopte hij de bal in eerste instantie op Van der Steen, maar de rebound joeg hij hoog in de touwen. Het duurde tot de allerlaatste minuut van de eerste helft voordat FC Den Bosch tot zijn eerste uitgespeelde kans kwam. Van der Ven had toen al ingegrepen door Lambert in de 37ste minuut naar de kant te halen en te vervangen door Don Bolsius. De 5-3-2-formatie ging daarmee overboord en veranderde in een 4-3-3-elftal.