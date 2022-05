FC Den Bosch krijgt in allerlaatste seconde de gelijkmaker om de oren

In theorie kon FC Den Bosch nog een periodetitel pakken op de laatste speeldag van de competitie, maar dan had er een mirakel moeten plaatsvinden vrijdagavond. Dat bleef uit. De Bosscharen leken wel te slagen in hun missie om zelf dan tenminste te winnen, maar in de allerlaatste seconde viel de 1-1 van Helmond Sport.

Helmond Sport vierde dat het 40 jaar geleden kampioen werd in de eerste divisie. De spelers van toen werden in het zonnetje gezet en het huidige team speelde in fraaie retro-shirts uit die tijd, zonder shirtreclame.

FC Den Bosch wilde ‘gewoon’ een overwinning vieren. Maar dat moest wel gebeuren metr een gemankeerde ploeg. Twee middenvelders vormden het centrale verdedigingsduo; vanwege de absentie van Van den Bogert (blessure), Van der Winden (geschorst) en Van Grunsven (nog niet fit) moesten Barry Maguire en Steven van der Heijden het Bossche fort bewaken.

Nadat beide ploegen een grote kans onbenut hadden gelaten, was het Kevin Felida die de bal halverwege de eerste helft via de binnenkant van de paal in het Helmondse doel schoot: 0-1. Bijna was het direct daarna weer gelijk, maar Dylan Seys knalde op de lat namens de thuisploeg.

Toen de periodetitel halverwege de wedstrijd gezien de standen op de andere velden buiten bereik kwam, moesten de Bosschenaren dan maar dat andere doel zien te bereiken: in het linkerrijtje eindigen. Dat had de ploeg van Jack de Gier helemaal in eigen hand. Een overwinning in Helmond zou genoeg zijn; bij een andere uitslag zou het elders mee moeten zitten.

Tijdens de rust bleef Rik Mulders in de kleedkamer achter; hij werd vervangen door Mike van Beijnen. In de 55ste minuut ontsnapte FC Den Bosch opnieuw aan de gelijkmaker, toen de bal na een inzet van Jelle Goselink via de hand van keeper Wouter van der Steen tegen de paal belandde.

Beide ploegen kregen kort daarna scoringskansen. Eerst zag Felida zijn schot nog net door keeper Havekotte tot corner verwerkt worden, even later deed Wouter van der Steen dat aan de andere kant met een katachtige redding.

De druk op het Bossche doel werd groter en groter en de bezoekers ontsnapten toen Thomas Beekman in de 86ste minuut van dichtbij net naast kopte. Aan de andere kant had invaller Ryan Leijten FC Den Bosch twee keer aan een veilige marge kunnen helpen, maar zijn vizier stond niet op scherp.

En dan, als de extra tijd er al bijna op zit, valt de gelijkmaker toch nog. Boyd Reith tikt de bal tussen de benen van Jorn van Hedel door en krult ‘m fraai buiten bereik van keeper Van der Steen in de verre hoek: 1-1. En omdat VVV z’n wedstrijd wél won, eindigt FC Den Bosch net niet in het linkerrijtje, maar in het rechter. Maar wel bovenaan.

Helmond Sport - FC Den Bosch 1-1 (0-1). 24. Felida 0-1, 90. Reith 1-1..

FC Den Bosch: Van der Steen; Mulder (46. Van Beijnen), Maguire, Van der Heijden, De Groot; Van Bakel (62. Leijten), Ahannach, Halolovic (68. Van Hedel); Felida, Hunte, Cijntje,