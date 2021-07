FC Den Bosch krijgt vijf Amerikaanse aandeelhouders, snel groen licht van de KNVB verwacht

Opvallend is dat niet alleen de Pacific Media Group (PMG) van topman Paul Conway aandeelhouder wordt, maar ook vier andere Amerikaanse investeerders. Omdat geen enkele van de vijf nieuwe aandeelhouders in zijn eentje meer dan 25 procent van de aandelen verwerft, is een verscherpt en langdurig goedkeuringstraject bij de licentiecommissie volgens de regels van de KNVB niet nodig.