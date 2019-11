FC Den Bosch krijgt weer voetballesje van beloftenelftal: ‘We lieten elkaar in de steek’

Het kwaliteitsverschil was ontluisterend. Hemeltergend. Was de voetbalwedstrijd tussen Jong Ajax en FC Den Bosch gisteravond een straatrace geweest, dan had de Amsterdamse thuisploeg in een Ferrari gereden en Den Bosch in een ouderwets lelijk eendje. Alsof Jong Ajax in een andere versnelling speelde, zeg maar in z'n overdrive en FC Den Bosch nog in zijn één, zo sneden de hoofdstedelijke beloften in het eerste kwartier als een pas geslepen mes door de Bossche defensie. Bam, bam! Vijfde minuut Jurgen Ekkelenkamp: 1-0. Elfde minuut, Nicolas Kühn: 2-0.