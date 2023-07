FC Den Bosch laat oog vallen op talentvolle doelman van Liverpool: ‘Zeg ik nooit iets over’

Op Anfield zat hij al eens bij de wedstrijdselectie in de Premier League, maar maakte hij vooral minuten in de jeugdteams en het tweede. Liverpool verhuurde hem al eens aan een club in Wales en in de zomer van vorig jaar nog aan Radomiak Radom, dat op het hoogste niveau in Polen speelt. De jonge doelman bleef steken op drie duels en werd in januari teruggeroepen door Liverpool. Nu mag hij mogelijk in Den Bosch ervaring op gaan doen, de clubs zijn in gesprek.