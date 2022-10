FC Den Bosch laat supporters thuis bij komende uitwedstrijden

Bij dat duel werden er vernielingen aangericht en brandjes gesticht in het uitvak van het Koning Willem II Stadion. Ook werd er vuurwerk op het veld gegooid. Scheidsrechter Martin Perez legde de wedstrijd daardoor al na 17 minuten stil en die werd 82 minuten later pas uitgespeeld nadat politie en ME het complete uitvak hadden leeggeveegd.

De wedstrijden waarbij FC Den Bosch de eigen fans nu thuislaat zijn het bekerduel met GVVV in Veenendaal van dinsdag 18 oktober en de competitiewedstrijd tegen MVV in Maastricht op zaterdag 22 oktober. In de tussentijd gaat FC Den Bosch met de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en supportersgroeperingen in gesprek om te kijken welke afspraken er gemaakt kunnen worden voor de verdere toekomst.

De club denkt zelf aan een ‘aangescherpte aanpak’ waarbij ‘tot nader orde alleen gekende seizoenkaarthouders worden toegelaten bij uitwedstrijden’. ,,Daarnaast wordt het maximum kaarten per uitwedstrijd voorlopig drastisch teruggebracht”, zo laat FC Den Bosch weten. Voor de verdeling van deze kaarten wil de club ‘in vertrouwen en onder voorwaarden medezeggenschap en medeverantwoordelijk geven aan de supportersgeledingen’.

Helmond Sport

Ook bij de uitwedstrijd tegen Helmond Sport op vrijdag 16 december zullen geen fans van FC Den Bosch aanwezig zijn, zo meldt de club nu al. FC Den Bosch neemt daarmee een voorschot op een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek die de tuchtcommissie van de KNVB de club dit voorjaar oplegde. Dat gebeurde naar aanleiding van rellen rond het uitduel met Helmond Sport op 6 mei van dit jaar. De uitwedstrijd van 16 december gold daardoor al als ‘hoog risico’-duel.

De hoogste prioriteit op dit moment heeft het opsporen van de aanstichters van de ongeregeldheden van afgelopen vrijdag, aldus FC Den Bosch. De club voerde maandag in het eigen stadion intern topoverleg over de recente supportersproblemen.

Het is allesbehalve de eerste keer dat fans van de club de fout ingingen. Drie weken geleden waren er rellen na de thuiswedstrijd tegen TOP Oss (4-1-winst) en dit voor jaar ging het dus mis in Helmond. Ook in de jaren daarvoor bouwde de aanhang van FC Den Bosch een bedenkelijke reputatie op.

Statement

,,We worstelen enorm met de ontstane situatie waarin FC Den Bosch zich gegijzeld voelt door de gebeurtenissen om ons heen die rondom onze wedstrijden moedwillig worden veroorzaakt door een (klein) deel van onze achterban”, schrijft FC Den Bosch maandag in een nieuw statement.

,,Wij zien dat een bepaalde groep rondom FC Den Bosch niet ontvankelijk is voor de dialoog, voor zelfreflectie en voor het respecteren van de gangbare (huis)regels. Deze personen laten zich op individueel en op groepsniveau niet aanspreken door stewards, beveiligers of ander personeel dat betrokken is bij de wedstrijdorganisatie. Ze laten zich ook niet aanspreken door mede-supporters. Dat willen en kunnen we niet lijdzaam accepteren.”

,,Daarom hebben wij in ons eerdere statement gezegd dat FC Den Bosch afscheid neemt van personen die volharden in overlast gevend of crimineel gedrag. FC Den Bosch voelt zich nu genoodzaakt om uitsluiting in te zetten als een laatste middel. De uitdaging daarbij is om ervoor te zorgen dat de goeden zo min mogelijk lijden onder de kwaden”, aldus de voetbalclub.