FC Den Bosch laat Volendam ontsnappen in De Vliert; duel om worstenbroodje stilgelegd

FC Den Bosch heeft gisteravond niet kunnen voorkomen dat Volendam in De Vliert de promotie naar de eredivisie kon vieren. Al had de frivool spelende ploeg van Jack de Gier mogelijkheden genoeg om de oranjehemden serieus pijn te doen.

Van zenuwen was in het begin van de wedstrijd weinig te merken bij FC Den Bosch én Volendam. Terwijl de belangen toch groot waren. De bezoekers wisten dat ze bij winst zeker waren van promotie naar de eredivisie; de Bosschenaren konden bij een zege nog altijd jacht blijven maken op de vierde periodetitel.

Het regende kansen in de aantrekkelijke wedstrijd, waarin FC Den Bosch het beste van het spel had voor de ogen van 5.328 toeschouwers, een seizoenrecord in De Vliert. Maar de Volendammers toonden zich een stuk effectiever.

Nadat Josh Flint namens de bezoekers op de lat had geschoten, zag de geregeld goed opstomende linksback Terrence Douglas namens de thuisploeg een schot gekeerd door doelman Filip Stankovic; in de rebound mikte Niko Möller vanuit de draai maar net naast.

De benen worden onder het lijf van FC Den Bosch-aanvaller Nikolaj Möller vandaan geveegd.

Na een inschattingsfout van FC Den Bosch-keeper Wouter van der Steen maakte Flint de 0-1, maar het duel was nog allerminst gespeeld. Dat gold ook nog na de 0-2 van Robert Mühren. Intussen had Soufyan Ahannach een inzet uit de kruising getikt zien worden en snoeihard op de paal geschoten. En Jeremy Cijntje kon twee keer alleen op keeper Stankovic af, maar zag beide keren de keeper het duel winnen.

FC Den Bosch-trainer Jack de Gier, die in de eerste helft geel had gekregen wegens protesteren, paste direct na de pauze de inmiddels gebruikelijke wissel toe. Steven van der Heijden, ook al belast met geel, bleef in de kleedkamer achter en werd vervangen door Sebastiaan van Bakel.

Fraai hakje

De klok tikte in het voordeel van de bezoekers, die steeds dichter bij hun beoogde doel kwamen. In de 73ste minuut had de voor Möller in het veld gekomen Torino Hunte de spanning terug in de wedstrijd kunnen brengen, maar hij stiftte de bal na een fraai hakje van Ahannach tegen de buitenkant paal. En Rik Mulders had het vizier even later niet op scherp staan bij een kansrijk schot.

Maar in de 78ste minuut viel de verdiende 1-2 dan toch nog.Sebastiaan van Bakel werd diep gestuurd, omspeelde doelman Stankovic en schoot beheerst binnen. En zoals verwacht raakte Volendam in paniek, want een gelijkspel zou (nog) niet genoeg zijn voor promotie.

Torino Hunte liet in de 84ste minuut dé gelegenheid op de 2-2 onbenut. Hij kon alleen op Stankovic af, wipte de bal over de doelman heen, maar was vervolgens iets later bij de bal dan een verdediger van Volendam, die vlak voor de doellijn redding kon brengen.

Met een aantal vervelende overtredingen probeerde Volendam de voorsprong over de streep te trekken.

Direct daarna stuurde scheidsrechter Van der Laan de spelers naar de kant nadat er een worstenbroodje op het veld was gegooid vanaf de tribune, nadat eerder al rookbommetjes op het veld waren beland. ‘Ik zou eens na gaan denken met z’n allen’, sprak de speaker wijze woorden tijdens de fase dat het spel stil lag.De jacht op de gelijkmaker werd er ook mee afgekapt.

Massaal opstootje

Na de hervatting kreeg Hunte nóg een goede scoringsmogelijkheid. Dit keer tikte Stankovic de bal net voor zijn voeten weg op het moment dat hij leek te gaan scoren. De spanning liep uiteindelijk toch nog hoog op. Er was een massaal opstootje, waarna de arbiter met kaarten strooide. Bosschenaar Terrence Douglas moest met rood naar de kleedkamer, net als FC Den Bosch-coach Jack de Gier en Volendam-assistentcoach Matthias Kohler.

Op het moment dat FC Den Bosch nog een corner mocht nemen, floot de scheidsrechter plotseling af. Ook dat leidde nog tot massaal protest. Het bleef dus bij 1-2 en Volendam kon feest vieren in De Vliert. Voor FC Den Bosch rest alleen nog de doelstelling in het linkerrijtje te eindigen.

Gemengde gevoelens Van Bakel Sebastiaan van Bakel, die het enige doelpunt van FC Den Bosch maakte, had na afloop van de wedstrijd gemengde gevoelens. ,,Dat ik weer een invalbeurt kreeg en ook nog scoorde, is voor mezelf natuurlijk lekker. Maar dat we hier niet minstens gelijkspelen voelt niet goed. We waren gewoon beter en hadden meer kansen.” Hij vond het jammer dat de wedstrijd in de slotfase zo’n tien minuten werd stil gelegd nadat er een worstenbroodje op het veld was beland. ,,Net op een moment dat de 2-2 in de lucht hing. Ik ben er van overtuigd dat we die anders gemaakt hadden. En zelfs nu had het nog gekund; na de hervatting kregen we nóg een paar enorme kansen.” Wat er precies gebeurde bij het massale opstootje, weet Van Bakel niet. ,,Volendam raakte in paniek na ons doelpunt en maakte een aantal vervelende overtredingen. Daar reageerden wij dan weer op. Wij speelden voor onze laatste kans op de periodetitel. Zonde dat het niet is gelukt.” De Gier plaatst vraagtekens Jack de Gier stond hoofdschuddend de pers te woord. Dat zijn ploeg niet minstens een punt had gepakt, vond de coach van FC Den Bosch onbegrijpelijk. ,,We hebben met ons hart gespeeld en echt veel kansen bij elkaar gevoetbald. En dan staat het halverwege 0-2... Ik heb in de rust gezegd dat we vol op de winst gingen spelen. En dat als de 1-2 zou vallen, Volendam in paniek zou raken. En dat gebeurde. Zonde dat we onszelf niet belonen.” Over het opstootje: ,,Ik krijg daar mijn tweede gele kaart omdat ik spelers uit elkaar wilde houden. Man, man. Hoe kan de KNVB deze scheidsrechter nou op een wedstrijd zetten waarbij de belangen zo groot zijn. Vorige week floot hij nog ASWH - TEC! Nou ben ik weer geschorst. Je verzint het niet.”

FC Den Bosch - Volendam 1-2 (0-2). 19. Flint 0-1, 30. Mühren 0-2, 78. Van Bakel 1-2.

FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, Douglas; Felida, Maguire, Van der Heijden (46. Van Bakel); Cijntje, Möller (57. Hunte), Ahannach.

Scheidsrechter: Van der Laan.

Rode kaart: Douglas (FC Den Bosch). Jack de Gier (trainer FC Den Bosch), Matthias Kohler (assistent-trainer Volendam).

Gele kaart: Van der Winden, Van der Heijden en Cijntje (FC Den Bosch), Van Overbeek (assistent-trainer FC Den Bosch); James, Flint en Deul (Volendam).

Volendam trok de 1-2 voorsprong over de streep en kon de promotie naar de eredivisie vieren in De Vliert.