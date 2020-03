FC Den Bosch legt kaartverkoop voor thuisduel met NAC stil

Niet verantwoord

Nu het vanwege het coronavirus van hogerhand gevraagd wordt geen mensenmassa's meer op de been te brengen, vindt FC Den Bosch de actie ‘Volle bak tegen NAC’ niet langer verantwoord. Begin volgende week wordt duidelijk of er later die week gevoetbald kan worden. Dan gaat de voorverkoop weer van start of wordt die uitgesteld totdat er een nieuwe datum voor het treffen met NAC is vastgesteld.