FC Den Bosch legt voormalig NAC-aanvaller Kotzebue vast: ‘Hij heeft een neusje voor de goal’

FC Den Bosch heeft zich versterkt met Vieiri Kotzebue (20). De aanvaller komt over van NAC en tekent in Den Bosch een contract voor drie seizoenen.

Het balletje ging rollen toen Kotzebue in het voorjaar met NAC onder 21 een wedstrijd tegen FC Den Bosch onder 21 speelde. ,,Ik viel op, want ik scoorde twee keer", zo laat de aanwinst weten op de website van zijn nieuwe club. Met toestemming van NAC was de aanvaller in mei al even op proef bij FC Den Bosch.

,,Zowel op sportief als persoonlijk vlak beviel die week van twee kanten heel goed. FC Den Bosch voelde meteen als een warm bad", aldus de in Rotterdam geboren en getogen Kotzebue, die dit seizoen namens NAC in de KKD één keer scoorde in negen competitieduels.

Technisch manager Yousuf Sajjad denkt dat Kotzebue vanwege zijn kwaliteiten komend seizoen een sleutelrol kan spelen in De Vliert: ,,Hij heeft een neusje voor de goal en de potentie om in de zestien dreiging te creëren. We genoten ook van de onverzettelijkheid en intensiteit die hij tijdens trainingen liet zien. Die strijdlust zal zeker ook onze supporters aanspreken.”

Volledig scherm Vieiri Kotzebue (hier namens NAC) tekent voor drie jaar bij FC Den Bosch. © Pro Shots / Erik Pasman