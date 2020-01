FC Den Bosch lijdt minder verlies in Jordania-jaar

FC Den Bosch heeft in het seizoen 2018-2019 beduidend minder verlies geleden dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers die voetbalclub vrijdag openbaar maakte. Desondanks loopt het negatieve resultaat nog altijd in de tonnen.

FC Den Bosch leed vorig seizoen een verlies van ruim 338.000 euro. Een jaar eerder was dat nog meer dan een miljoen. De afname van het verlies is een direct gevolg van de investeringen door voormalig financier Kakhi Jordania. Met de miljoenen van de Georgische zakenman verdubbelde FC Den Bosch vorig seizoen zijn omzet van 3,2 naar 6,8 miljoen.

Jordania haalde een overschot aan spelers naar stadion De Vliert. Daarmee draaide FC Den Bosch vorig seizoen, na een aantal magere sportieve jaren, plotseling weer mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Dat had ook zijn invloed op de publieke belangstelling. Het aantal seizoenkaarthouders steeg met 60 procent naar 1124 en het gemiddeld aantal toeschouwers lag bij thuiswedstrijden rond de 4500. Dat was 2000 meer dan een seizoen eerder.

Terug bij af

Inmiddels is FC Den Bosch weer terug bij af. Jordania kreeg vorige zomer van de KNVB geen toestemming om de club over te nemen en vertrok als financier. Bovendien raakte hij in conflict met FC Den Bosch. Bij een juridische procedure waarmee hij beslag wilde leggen op gelden van de voetbalclub haalde Jordania bakzeil. FC Den Bosch stelde dat de club meer van hem te vorderen had dan andersom en zag zich genoodzaakt om te bezuinigen. De club ging niet verder met dure spelers en viel weer terug op een begroting van 3,2 miljoen voor het lopende seizoen. Wat dat betekent voor het bedrijfsresultaat in dit voetbaljaar valt nog te bezien.