FC Den Bosch-linksback Dwayne Green is als Malibu met een vleugje ouzo

De linksback van FC Den Bosch is een speciale. Zijn vader komt van Barbados en zijn moeder uit Griekenland. De twee leerden elkaar kennen toen ze in Engeland studeerden en zoon Dwayne werd later in Nederland geboren. ,,Ja, het is een hele wereldreis”, grijnst Dwayne Green (24) als zijn afkomst ter sprake komt. Een soort malibu met een vleugje ouzo dus.