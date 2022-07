FC Den Bosch loert nog op buitenkansjes

De Gier grapt over Bossche escape: ‘Als het wonder dichtbij is, gaan we 0-0-10 spelen’

FC Den Bosch sluit het Keuken Kampioen Divisie-seizoen vanavond af. Of toch niet? Helmond Sport-uit is de laatste reguliere competitiewedstrijd, alleen een mirakel kan de ploeg van trainer Jack de Gier nog een play-offticket bezorgen. ,,Ach, we horen het wel.”

6 mei