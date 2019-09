FC Den Bosch loopt ook bij Jong AZ averij op: 2-2

Ook in zijn derde ontmoeting met een beloftenteam van dit seizoen heeft FC Den Bosch punten laten liggen. Op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer moest de ploeg van trainer Erik van der Ven zich tevreden stellen met een 2-2-gelijkspel tegen Jong AZ.

FC Den Bosch trad in Noord-Holland aan met een elftal dat op een plaats gewijzigd was in vergelijking met de gewonnen thuiswedstrijd (4-0) tegen MVV van anderhalve week geleden. Van der Ven gaf Lars Miedema, die in dat duel als debutant prima inviel, zijn eerste basisplaats. Met Miedema als diepste spits schoof Paco van Moorsel naar de nummer tien-positie en begon Abdulsamed Abdullahi op de bank.

Het was dik twintig minuten wachten op de eerste kans, maar die was meteen de moeite meer dan waard. Azzeddine Dkidak nam de bal na een afgeslagen aanval in een keer op zijn schoen en schoot van grote afstand raak. Voor de linksback betekende het in zijn achtste wedstrijd voor FC Den Bosch zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

FC Den Bosch schiep voor rust nog een aantal mogelijkheden, maar wist de score niet verder op te voeren. Vooral het spel van Miedema en Alexander Laukart viel voor rust niet mee. Een minuut voor de pauze kopte de volledig vrijstaande Thijs Oosting de 1-1 voor Jong AZ binnen.

Tweede helft

Bij het aanbreken van de tweede helft kwam Ruben Rodrigues in het veld voor Miedema. De wissel leek succes te hebben, want nog geen zeven minuten later ging de invaller alleen op AZ-doelman Rody de Boer af en in duel met de keeper tegen de grond. Scheidsrechter Van der Eijk wees naar de stip en Danny Verbeek kreeg een uitgelezen mogelijkheid om FC Den Bosch op 1-2 te schieten. Maar voor de tweede keer op rij miste de aanvoerder van FC Den Bosch een strafschop. Net als in thuisduel met FC Eindhoven (1-1) schoot hij op de keeper.

Vijf minuten later was het aan de overkant wel raak. Nadat Wouter van der Steen even daarvoor met een onmogelijke redding nog de 2-1 van Ferdy Druijf voorkomen had, moest de keeper bij de tweede kans voor de AZ-spits wel buigen. In een poging toch nog met een resultaat weg te gaan uit Noord-Holland bracht Van der Ven Ryan Trotman in de ploeg voor Laukart.

Gelijkmaker

Elf minuten voor tijd kwam FC Den Bosch weer op gelijke hoogte met Jong AZ. Luuk Brouwers legde de bal prima breed op Rodrigues en die schoot raak, 2-2. Brouwers werd meteen daarop voor de laatste tien minuten vervangen door Abdullahi.

Vijf minuten voor het einde leek het alsnog mis te gaan voor FC Den Bosch. Leo Väisänen ging in de fout tegen Zakaria Aboukhlal en Van der Eijk wees nu naar de stip voor Jong AZ. Van der Steen ranselde de penalty van Druijf echter uit zijn doel. Na nog een prima redding van Van der Steen op een schot van Druijf kreeg ook FC Den Bosch in blessuretijd nog een kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Trotman schoot volledig vrijstaand over. Nieuw puntverlies werd daarmee onvermijdelijk.