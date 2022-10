FC Den Bosch maakt het onnodig spannend, maar wint verdiend van NAC: ‘Overleven hoort ook bij voetbal’

UpdateAbsoluut onnodig was het, de opwindende slotfase in stadion De Vliert van vrijdagavond. Maar uiteindelijk won FC Den Bosch ‘gewoon’ van NAC: 3-2, na een aanvankelijke 3-0 voorsprong.

De zucht van Stan Maas kwam uit het diepst van zijn ziel. ,,Dat we het ons zelf toch nog zo moeilijk maken”, schudde de linksback van FC Den Bosch het hoofd. ,,Er was niks aan de hand en dan zouden we het toch nog bijna weg geven.”

Maar FC Den Bosch gaf het niet weg. De ploeg van trainer Jack de Gier won de thuiswedstrijd tegen NAC met 3-2 en dat was dik verdiend. En uiteindelijk dus ook een enorme opluchting. ,,We komen weer eens onze afspraken niet na”, bromde Danny Verbeek over de eerste treffer van NAC waarmee FC Den Bosch in het slotkwartier de problemen over zich afriep.

Toen het tien minuten later ook nog eens 3-2 werd, door een kopbal van ex-Bosschenaar Jort van der Sande, stond FC Den Bosch plots op omvallen. Maar de ploeg bleef met veel pijn en moeite overeind. ,,Overleven hoort ook bij voetbal”, concludeerde trainer Jack de Gier laconiek.

Wissels

Verbeek wist wel waar het misgegaan was bij FC Den Bosch. ,,Door al die wissels na rust, waardoor veel jongens niet op hun eigen plek stonden.”

De wissels waren broodnodig, want Teun van Grunsven (voetblessure) en Jorn van Hedel (gebrek aan wedstrijdritme) konden beiden na een uur niet verder. En FC Den Bosch miste achterin al de geblesseerden Jordy van der Winden, Nick de Groot en Rik Mulders.

Dus bracht De Gier aanvaller Sebastiaan van Bakel en middenvelder Ryan Leijten in het elftal. Danny Verbeek kwam daardoor vanuit de aanval op het middenveld te spelen en Steven van der Heijden en Faris Hammouti zakten van het middenveld naar de verdediging. Hammouti als rechtsback, Van der Heijden als centrumverdediger. ,,Dat hadden we van de week ook afgesproken, dat we het zo zouden doen als de nood hoog werd”, zei De Gier.

Hammouti eindigde de wedstrijd die hij begon achter de spits, dus als rechtsachter. In zijn eerste positie maakte hij in de tiende minuut de 1-0, al kwam die goal misschien wel meer op het conto van Maas. De linksback speelde twee man uit, rende de hele linkerflank over en bediende Hammouti op maat.

Kansen op meer

FC Den Bosch kreeg daarna kansen op meer, maar NAC-doelman Roy Kortsmit haalde een schitterende knal van Joey Konings uit de kruising en tikte een afstandsschot van Anass Ahannach over. Twaalf minuten na rust werd het wel 2-0 toen Verbeek raak kopte op aangeven van Hammouti.

Toen Joey Konings zeventien minuten voor tijd na een assist van Verbeek de 3-0 binnenknikte, leek de buit binnen voor FC Den Bosch. Maar vanaf de aftrap ging het mis. ,,Verkeerd druk zetten", zei De Gier over de 3-1 van NAC-invaller Thomas Marijnissen. ,,En dan wordt het moeilijk, zeker als het even later nog 3-2 wordt.”

Moeilijk werd het inderdaad. Onnodig. NAC rook bloed, FC Den Bosch wankelde, maar trok de verdiende overwinning wel over de streep.

FC Den Bosch - NAC 3-2 (1-0). 10. Hammouti 1-0, 57. Verbeek 2-0, 73. Konings 3-0, 74. Marijnissen 3-1, 84. Van der Sande 3-2.

Scheidsrechter: Nijhuis

Gele kaart: Verbeek (FC Den Bosch).

Toeschouwers: 4953.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van Hedel (60. Leijten), Van den Bogert, Van Grunsven (60. Van Bakel), Maas (82. Ryan); Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Möller, Konings (93. Patoulidis).