FC Den Bosch maakt technische staf compleet: Scott Calderwood toegevoegd als assistent-trainer

Calderwood en De Hoon wisselen elkaar af en zijn allebei meerdere dagen per week werkzaam in stadion De Vliert. Zij nemen de plaats in van Paul Verhaegh, die vorig seizoen als assistent actief was bij FC Den Bosch. De oud-international is tot de conclusie gekomen dat hij liever in een andere rol verder wil in de voetballerij. Verhaegh gaat wellicht aan de slag als zaakwaarnemer.

Van Overbeek is naast zijn werk als assistent bij het eerste elftal ook trainer van de U21 van FC Den Bosch. De Hoon traint ook de U18.

Zoon van Jimmy Calderwood

Calderwood (43) haakte deze week aan bij FC Den Bosch. De oud-speler van onder meer Willem II en Heracles Almelo en zoon van ex-voetballer Jimmy Calderwood was vorig seizoen nog trainer bij derdedivisionist DOVO in Veenendaal, maar daar vertrok hij in februari.

Eerder was Calderwood actief als assistent-coach bij het Schotse Ross County, Go Ahead Eagles en FC Dordrecht. Bij die laatste club was hij ook nog even interim-hoofdtrainer. Calderwood en De Gier kennen elkaar uit de tijd dat zij in de jaren negentig samen bij Willem II voetbalden.