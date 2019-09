FC Den Bosch mazzelt nog niet met arbitrage

Wat is dat toch dit seizoen met FC Den Bosch en de arbitrage? Vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-2) was de ploeg van trainer Erik van der Ven weer eens hoogst ongelukkig met het optreden van scheidsrechter Jochem Kamphuis en zijn assistenten. En dat is dan nog zwak uitgedrukt. Menig clubcoryfee in De Vliert nam na afloop het woord ‘schande’ in de mond.

Het is niet de eerste keer in dit nog prille voetbaljaar dat FC Den Bosch zich bekocht voelt. Ook in de thuiswedstrijd van drie weken geleden tegen FC Eindhoven (1-1) leefde het gevoel dat FC Den Bosch bestolen was.

Voor een deel van de harde kern van de aanhang van FC Den Bosch is het simpel: het is allemaal een grote samenzwering van ‘de KNVB-maffia in Zeist’, nog terug te voeren op de burgerrechtszaak die FC Den Bosch ooit aanspande na de verloren bekerfinale van 1991. Die uitleg is natuurlijk net zo ridicuul als hij klinkt.

Klap

Feit is echter wel dat FC Den Bosch dit seizoen de scheidsrechters bepaald niet mee heeft. Neem nu het duel van vrijdagavond tegen NEC. In de eerste helft legt Kamphuis de bal niet op de stip als FC Den Bosch-aanvoerder Danny Verbeek wordt neergehaald binnen de zestien, maar er net buiten. Een overduidelijke klap van Randy Wolters in het gezicht van Paco van Moorsel laat de leidsman onbestraft. Althans hij geeft wel een vrije trap aan FC Den Bosch, maar hij houdt zijn kaarten op zak.

Aan de andere kant geeft hij wel twee keer geel voor veel lichtere vergrijpen van Leo Väisänen die er dus met rood af moet. Het is het kantelpunt in de wedstrijd waardoor het dolende NEC weer in het zadel geholpen wordt. En dan is er nog het handvol inworpen en vrije trappen dat Kamphuis aan de thuisclub moet geven, maar in plaats daarvan aan NEC cadeau doet. Natuurlijk, hij gaat ook een keer opvallend in de fout in het voordeel van FC Den Bosch. Bij de hoekschop, die geen hoekschop is en waaruit de 2-1 van Ruben Rodrigues valt. Kamphuis ziet het deze avond kennelijk allemaal niet goed.

Onterechte penalty

Drie weken terug, toen FC Den Bosch tegen FC Eindhoven een bijna zekere overwinning ontglipte door een onterechte penalty, die ook nog eens overgenomen mocht worden van scheidsrechter Rob Dieperink, gebeurde dat diep in blessuretijd. Vrijdagavond kwam er vijf minuten extra tijd bij, waarin uiteindelijk de 2-2 viel.

Natuurlijk is niet alles terug te voeren op ongelukkig optredende – of zoals een deel van de FC Den Bosch-aanhang het liever zal noemen: kwaadwillende – scheidsrechters. Aanvoerder Danny Verbeek constateerde vrijdagavond terecht dat FC Den Bosch de wedstrijd tegen NEC al lang voor rust had moeten beslissen. En dat de goal in blessuretijd nooit meer weggegeven had mogen worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven.

Verliespunten

Hoe dan ook, de twee ongelukkige gelijkmakers bezorgen FC Den Bosch wel vier verliespunten extra. Tel daarbij op de thuiswedstrijd tegen Telstar, die volkomen onnodig ook nog eens in de 89ste minuut verloren ging (0-1), en trek dan de conclusie dat FC Den Bosch met iets meer mazzel en gogme na vijf wedstrijden niet op drie, maar op acht punten gestaan had. Niet als nummer negentien van de ranglijst maar als nummer acht. Het zou de club een heel ander gevoel gegeven hebben en de harde kern geen aanleiding om te klagen over de ‘KNVB-maffia’, zoals op een gewraakte vlag die van de tribunes van De Vliert verwijderd moest worden.