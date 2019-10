FC Den Bosch met extra besloten training richting derby

Om tien voor elf donderdagochtend legde coach Erik van der Ven de training van FC Den Bosch even stil. Het aanwezige publiek en de pers in stadion De Vliert werd verzocht de tribune te verlaten zodat er in beslotenheid verder getraind kon worden.

,,Ik wilde nog wat extra dingen uitproberen voor de wedstrijd van vrijdag", legde Van der Ven zijn beslissing naderhand uit. Zowel de pers als de supporters (via de clubwebsite) waren vooraf ingelicht over de half besloten training. Van der Ven zelf vond het allemaal 'niet zo spannend'. ,,Dit gebeurt overal. En stel dat ik de hele week besloten zou willen trainen, dan train ik de hele week besloten. Het gaat mij eigenlijk niet eens om de supporters, ik wil er gewoon geen cameraploegen bij hebben of mensen die alles opschrijven wat hier gebeurt.”

Morrend

De meeste aanwezige supporters, een vast groepje van zo'n tien met name oudere FC Den Bosch-aanhangers, hadden de aankondiging op de website over de half besloten training gemist en verlieten morrend het stadion. Sinds dit seizoen is het de gewoonte dat FC Den Bosch op woensdag besloten en op donderdag openbaar traint. ,,Maar omdat er deze week zo weinig tijd zit tussen de wedstrijd van maandag (2-2 bij Jong AZ) en die van vrijdag (thuis tegen TOP Oss) had ik nog een extra besloten sessie nodig", zei Van der Ven. ,,Dat we vrijdag een derby spelen staat hier eigenlijk buiten.”

Natuurlijk kent Van der Ven het belang van de derby tegen TOP Oss bij zijn club. Als speler van TOP maakte hij die in het verleden van de andere kant mee. ,,Het leeft bij beide clubs. Ik verwacht vrijdag een wedstrijd met veel passie en inzet.”

Spitsenprobleem

Over de opstelling van zijn ploeg wilde Van der Ven zoals gewoonlijk geen uitlatingen doen, maar maandag tegen Jong AZ werd nog maar eens duidelijk dat hij nog steeds kampt met een spitsenprobleem. Jizz Hornkamp is nog zeker tot de winterstop geblesseerd en zijn vervanger Lars Miedema maakte maandag in de eerste helft geen goede indruk. Ruben Rodrigues verving hem na rust en deed dat heel behoorlijk, hoewel hij eigenlijk geen echte spits is. In voorgaande duels probeerde Van der Ven ook Ryan Trotman en Paco van Moorsel al uit in de punt van de aanval.

De huidige situatie duurt wellicht nog tot de winterstop voort. Met Siebe Schets, die de afgelopen dagen op proef was als alternatief voor de spitspositie, gaat FC Den Bosch niet verder. Manager Voetbalzaken Bert Ruijsch zei gisteren dat club en speler er financieel niet uitgekomen zijn.