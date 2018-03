FC Den Bosch met vertrouwen naar confrontaties met rechtstreekse concurrenten

Dat was even schrikken vrijdagochtend op de training bij FC Den Bosch. Plots bleef doelman Nick Leijten met zijn vinger in het kunstgras steken. Het zal toch zeker niet...?

Het is ook niet, zo bleek later. ,,Nick kan zondag gewoon keepen in de uitwedstrijd tegen FC Volendam", aldus FC Den Bosch-trainer Wil Boessen.

Of die andere doelman, Kees Heemskerk, er zondag ook bij is, is nog maar de vraag. Heemskerk is inmiddels hersteld van zijn liesblessure en een daarop volgende griepaanval, die hem vier dagen in bed hield, maar hij kreeg deze week bij de training een bal op zijn duim.

Als hij fit is, begint Heemskerk zondag op de bank. Daar treft hij dan Dennis Kaars, die door de problemen met zijn hielbeen, nog altijd geen hele wedstrijd kan spelen.

Azizov

Naast het langdurig geblesseerde viertal Andersson, Brouwers, Siani en Verbeek moet FC Den Bosch het zondag ook doen zonder Zija Azizov die opgeroepen is voor het nationale elftal van Azerbeidzjan U21.

Boessen begint zondag met hetzelfde elftal als in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht van vorige week. ,,Natuurlijk, waarom zou ik iets veranderen aan een ploeg die met 4-1 won?" zegt de coach.

Vertrouwen

Volgens Boessen kwam de winst van een week geleden als geroepen. ,,Daarmee hebben we vertrouwen getankt. Dat hadden we wel nodig na een reeks wedstrijden waarin we wel goed speelden, maar niet wonnen. Tegen FC Dordrecht speelden we eigenlijk helemaal niet zo goed, slechter dan daarvoor tegen Helmond Sport. Maar toen verloren we, terwijl we nu wonnen. En als de goals dan vallen, dan geeft dat de spelers toch vertrouwen."

Met de komende tegenstanders (FC Volendam, MVV, De Graafschap en SC Cambuur) treft FC Den Bosch een reeks rechtstreekse concurrenten in de strijd om de play-off-plekken. ,,Nu moeten we laten zien dat we er echt recht op hebben om de play-offs te halen", aldus Boessen.