FC Den Bosch mist drie spelers na positieve coronatest tegen Roda JC

Eindelijk weer pijnvrij voetbal voor Christophe van Zutphen bij FC Den Bosch

28 september Het debuut van Christophe van Zutphen bij FC Den Bosch liet lang op zich wachten, vooral door aanhoudend blessureleed. Maar de afgelopen twee wedstrijden stond de 21-jarige Udenaar dan eindelijk in de basis. Vanavond in het uitduel met Telstar is hij er normaal gesproken ook weer bij.