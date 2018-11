FC Den Bosch moet Jordy van der Winden maanden missen door zware knieblessure

Van der Winden liep de kwetsuur op in de blessuretijd van het duel. ,,Heel jammer voor die jongen, want hij was dit seizoen erg goed bezig”, zegt trainer Wil Boessen.

Velkov

Van der Winden is niet de enige verdediger die FC Den Bosch zondag mist in de uitwedstrijd tegen Telstar. Ook Stefan Velkov ontbreekt. Hij is geschorst na zijn rode kaart vorige week tegen FC Twente.

De plaatsen van Velkov en Van der Winden worden zondag ingenomen door Leo Väisänen en Amine Khammas. ,,Dat is het voordeel van onze spelersgroep. Dat wij elke positie dubbel bezet hebben”, aldus Boessen.

Sappinen

FC Den Bosch mist ook Rauno Sappinen, die met het nationale elftal van Estland op weg is naar Griekenland voor de uitwedstrijd in de Nations League. Hoe hij het ontbreken van zijn spits op gaat lossen, zegt Boessen nog niet te weten. ,,Dat hangt er ook vanaf hoe we gaan spelen. Ik heb deze week op de training zowel 4-4-2 als 4-3-3- uitgeprobeerd, maar daar nog geen besluit over genomen.”

Zowel Iker Hernandez als Jort van der Sande zou Sappinen kunnen vervangen. Daarnaast kan Boessen ook Stefano Beltrame een linie naar voor zetten.

Bouyaghlafen

Oussama Bouyaghlafen verschijnt weer aan de aftrap. De vleugelspeler ging vorige week in het duel met Twente knock-out toen hij een bal keihard op zijn kin kreeg, maar blijkt daar geen klachten aan te hebben overgehouden.

Ook Sven Blummel is terug van zijn kuitblessure en zit morgen weer bij de selectie. Hij is nog niet fit genoeg om te starten en begint op de bank.

Record

FC Den Bosch kan tegen Telstar de achtste opeenvolgende competitiezege boeken en daarmee het record uit het kampioensjaar 2000/2001 evenaren. Trainer Wil Boessen is daar nauwelijks mee bezig. ,,Leuk, maar ook niet meer dan dat”, aldus de coach.