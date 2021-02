FC Den Bosch na nederlaag bij Jong PSV 150 dagen zonder overwinning

Dat betekent dat FC Den Bosch nu al 150 dagen zonder overwinning is. De laatste zege dateert van 22 september, 2-0 thuis tegen MVV. Sindsdien werden er dertien competitieduels verloren en eindigden er zeven in een gelijkspel. Tussendoor ging FC Den Bosch ook voor de beker nog onderuit bij VVV-Venlo. Op de ranglijst staat de ploeg troosteloos onderaan.

Voor De Gier was het vrijdagavond zijn tweede wedstrijd als hoofdcoach van FC Den Bosch, maar het spel van zijn ploeg was beduidend minder dan twee weken geleden op eigen veld tegen De Graafschap (2-3-verlies). De coach had nochtans niet veel veranderd aan het elftal uit die wedstrijd. Alleen Rik Mulders, hersteld van zijn blessure, keerde terug in de basis als rechtsback. Daardoor schoof Lorenzo Soares Fonseca naar het centrum van de defensie en verhuisde Christophe van Zutphen naar de bank.