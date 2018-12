FC Den Bosch oefent in Spanje tegen de U23 van Borussia Mönchengladbach

Boessen mag met FC Den Bosch aan veel meer gaan denken dan play-offs

24 december Het scenario lijkt er speciaal voor geschreven. Op vrijdag verliest concurrent Sparta met 2-0 bij Jong Ajax en FC Den Bosch mag het een dag later opnemen tegen Roda JC, dat het zware bekerduel met Ajax van woensdag nog in de benen heeft. Niets staat een machtsgreep van het elftal van Wil Boessen in de Keuken Kampioen Divisie nog in de weg.