FC Den Bosch oefent tegen Tielse amateurs van TEC

FC Den Bosch door twee late strafschop­pen voorbij Roda JC

8 augustus FC Den Bosch heeft zijn eerste oefenwedstrijd tegen een andere ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie zaterdag met 2-1 gewonnen van Roda JC. De ploeg van trainer Erik van der Ven boog in stadion De Vliert in de laatste vijf minuten een 0-1-achterstand om in een voorsprong door twee rake strafschoppen van Mats Deijl. Kort daarvoor had Roda de score geopend met een fraai afstandsschot van Livio Milts.