FC Den Bosch ondanks gelijkspel tegen Jong FC Utrecht na elf jaar weer koploper in de eerste divisie

Dat had de ploeg te danken aan de zware nederlaag die concurrent Go Ahead Eagles leed in de uitwedstrijd tegen Jong PSV (5-1).

Slecht begin

Nadat ook Jort van der Sande nog in de ploeg gekomen was voor Romat, schoot Sappinen dan toch de 1-1 op het scorebord. Den Bosch wilde daarna nog meer, maar dat bleek er niet in te zitten. De ploeg is hoe dan voor het eerst in elf jaar weer alleen koploper in de eerste divisie. Dat gebeurde voor het laatst in september 2007, toen de koppositie een week later weer verspeeld werd met een 3-2-verlies bij RKC.