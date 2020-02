FC Den Bosch onderuit in bizar spektakelstuk met tien goals bij Excelsior

Waar de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior (3-3) in november vooral het nieuws haalde door de racisme-rel rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, werd de uitwedstrijd een sportief spektakelstuk. Met name na rust regende het doelpunten. Eerst boog FC Den Bosch in zestien minuten een 2-0-achterstand uit de eerste helft om in een 2-3-voorsprong.