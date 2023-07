FC Den Bosch onderuit tegen beloften Schalke: ‘Als we oefenduels willen winnen, hadden we wel tegen amateurs gespeeld’

FC Den Bosch is in zijn tweede duel in de oefencampagne tegen de eerste nederlaag aangelopen. Na de 0-0 tegen de beloften van Borussia Mönchengladbach vorige week, was zaterdag de Onder 23 van Schalke 04 met 2-0 te sterk. Terwijl Den Bosch kansen liet liggen in Gelsenkirchen, sloeg Schalke twee keer toe uit de counter. Maar trainer Tomasz Kaczmarek wil daar niet te zwaar aan tillen.

FC Den Bosch keek al na 7 minuten spelen tegen een achterstand aan door een goud uitgevoerde Duitse tegenstoot, maar trok daarna geregeld op naar het doel van Schalke. Illias Boumassoudi, Jaron Vicario en Vieri Kotzebue drongen voor rust aan namens de Bosschenaren, maar konden niet voor de gelijkmaker zorgen.

Toen Schalke na een uur spelen tegen een bijna volledig gewijzigd FC Den Bosch opnieuw uit een counter toesloeg, verzuimden Yuya Ikehita en met name Ryan Leijten (drie mogelijkheden) om nog iets terug te doen voor de bezoekers.

‘Hebben we niets aan’

Daardoor bleef het dus bij 2-0, terwijl er voor Den Bosch best wat meer in had gezeten. Of deze nederlaag dan ook onnodig voelde? ,,Daar ben ik helemaal niet mee bezig”, zegt trainer Tomasz Kaczmarek stellig. ,,We zijn twee weken bezig. Voor mij draait het nu allemaal om ontwikkeling. Er stonden bij ons twee verschillende teams met veel jeugdspelers op het veld. Iedereen heeft vandaag laten zien weer een stap verder te zijn. Als we per se wedstrijden willen winnen in de voorbereiding, dan hadden we wel oefenduels met amateurteams gespeeld, zoals Den Bosch jarenlang heeft gedaan. Maar ik geloof dat we daar helemaal niets aan hebben.”

Want Kaczmarek een team neerzetten dat bij aanvang van de competitie fysiek weerbaar. ,,Dat was FC Den Bosch vorig seizoen namelijk niet en daardoor is de ploeg te vaak in de moeilijkheden gekomen. Daarom zijn die oefenduels met Duitse beloftenteams van zulke grote waarde. Dit zijn hele fysieke ploegen. De realiteit is dat we daar nog wel mee worstelen, net als wanneer er hoog druk wordt gezet. Maar het is goed dat we hier nu al aan worden blootgesteld.”

Keeper van Bayern München

Bij FC Den Bosch stond 90 minuten lang de 20-jarige Duitser Johannes Schenk onder de lat. De bij Bayern München opgeleide doelman meldde zich afgelopen week in De Vliert, deed een paar trainingen mee en is na de wedstrijd tegen Schalke weer vertrokken. Vorige week tegen Gladbach keepte nog een andere jonge Duitser, Robert Jendrusch. De van Ajax overgekomen Joey Roggeveen kwam nog niet in actie.

,,We kijken naar verschillende opties”, zegt Kaczmarek over het aantrekken van nog een doelman. ,,Johannes heeft het goed gedaan. Maar de testspelers komen allemaal een paar dagen, spelen een wedstrijd mee en gaan dan weer weg.” Staat er dan volgende week weer een andere testkeeper in het doel, als er geoefend wordt tegen Jong Ajax? Kaczmarek kan er niet veel over zeggen. ,,Dat is iets wat we eerst intern moeten bekijken.”