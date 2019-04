FC Den Bosch ontslaat trainer Wil Boessen

Overzicht Exit Boessen bij FC Den Bosch: van titelkandi­daat tot stuurloos schip

16:11 Wil Boessen is niet langer trainer van FC Den Bosch. De oefenmeester is per direct op straat gezet, omdat de Bosschenaren met een ‘aanjager’ de play-offs in willen. Daarmee komt een abrupt einde aan bijna twee jaar hoogte- en dieptepunten. Een overzicht.