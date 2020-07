FC Den Bosch ontwaakt als eerste Brabantse profclub uit coronastop en is meteen op stoom

Twee spitsen

FC Den Bosch, dat de (voortijdig afgebroken) competitie vorig seizoen in de eerste divisie afsloot op de elfde plaats, speelde bij gebrek aan vleugelspelers in een 4-4-2-opstelling tegen de zaterdag-eersteklasser. De twee spitsen - Dhoraso Klas en Jizz Hornkamp - waren allebei in de eerste helft al trefzeker, jeugdspeler Klas zelfs tweemaal. Nadat het via een eigen treffer van een speler van Nivo Sparta al snel ook 4-0 werd, zorgde de naar FC Den Bosch teruggekeerde Dwayne Greener er met een prachttreffer voor dat de ruststand 5-0 werd. Hij poeierde een vrije trap van de zijkant van het veld via de onderkant lat raak.