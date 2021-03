FC Den Bosch: onverwachte kater na helse achtbaanrit tegen GA Eagles

Onfortuin­lijk FC Den Bosch vergeet comeback over de streep te trekken en ziet Go Ahead in extremis langszij komen

1:43 Kan het gekker? 0-2-achter bij rust na een gemist kansenfestival in de eerste helft. Twee strafschoppen van Jizz Hornkamp en een eigen doelpunt van Go Ahead Eagles: 3-2 voor na 90 minuten. En dan toch nog 3-3 na een eigen goal van Jorn van Hedel in blessuretijd.