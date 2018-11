FC Den Bosch op jacht naar record en zelfs de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie

Een uitschieter in 2014, toen FC Den Bosch op de vierde plek eindigde in de eerste divisie, tussen tien jaar aan middelmatige en slechte resultaten. Dertien jaar geleden is het dat de Bosschenaren in de eredivisie acteerden. En dan is daar nu die uitstekende reeks van zeven gewonnen wedstrijden en een derde plaats. Wordt het nog mooier?

Er is een beetje geluk nodig, maar het zou zomaar kunnen dat na vanmiddag FC Den Bosch de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie genoemd mag worden. Nog niet zo gek lang geleden stond FC Den Bosch symbool voor de kelder van de eerste divisie. Maar sinds de komst (en het geld) van Kakhi Jordania worden de Bosschenaren opeens tot titelkandidaat gebombardeerd.

Vorige week tegen FC Twente liet FC Den Bosch zien dat predicaat ook te verdienen. Met meer dan 5000 toeschouwers op de tribune won FC Den Bosch met 2-1 van de ploeg uit Enschede. Het zorgde voor een sfeer in De Vliert zoals die er al jaren niet meer geweest was. ,,In de anderhalf jaar dat ik hier zit, heb ik ook nog niet eerder zo’n topwedstrijd meegemaakt”, zei trainer Wil Boessen.

Scenario's zondag

Om vanmiddag de eerste plek over te nemen van Sparta, moet het op drie verschillende velden goed uitpakken voor FC Den Bosch. Allereerst moet zelf gewonnen worden bij Telstar, de nummer twaalf van de competitie. Dit duel begint om 14.30 uur.

De huidige stand

Volledig scherm Huidige top 3 van de Keuken Kampioen Divisie © BD

Daarnaast staat koploper Sparta (twee punten boven FC Den Bosch) in Nijmegen tegenover NEC. Het beste scenario voor de Bosschenaren is dat Sparta verliest. Als de Rotterdammers gelijkspelen, heeft FC Den Bosch een hele grote uitslag nodig om over Sparta heen te gaan op de ranglijst.

Dan is er ook nog Go Ahead Eagles. Zij staan op een tweede plek, één punt boven FC Den Bosch, en hebben een lastige uitwedstrijd tegen FC Twente op het programma staan. Bij verlies of gelijkspel van de Eagles - en winst van FC Den Bosch - zullen de Bosschenaren de ploeg uit Deventer op de ranglijst passeren.

Record

Koploper of niet, er kan zondag in de wedstrijd tegen Telstar sowieso een record worden geëvenaard. Met een achtste opeenvolgende competitiezege zet FC Den Bosch eenzelfde reeks neer als in het kampioensjaar 2000/2001. De laatste nederlaag dateert alweer van 21 september (1-4 tegen Almere City).