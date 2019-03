FC Den Bosch op zoek naar nieuw vertrouwen in volle heksenketel

FC Den Bosch hoopt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen koploper FC Twente de wrange nasmaak van de thuisnederlaag tegen Telstar van vorige week (3-4) weg te spoelen. De ploeg zal dat moeten doen in een nagenoeg uitverkochte Grolsch Veste: een Enschedese heksenketel met zo’n dertigduizend toeschouwers.

,,En dat is een prachtige ambiance. Dit zijn de wedstrijden die je wilt spelen”, zegt trainer Wil Boessen. De coach beseft dat het vertrouwen van zijn ploeg dringend een oppepper nodig heeft. Van de laatste negen competitieduels werd er slechts eentje gewonnen. De nederlaag van vorige week, 3-4 na een 3-0-voorsprong bij rust, was wellicht de pijnlijkste in de reeks zeperds na de winterstop. ,,Ja, we hebben de nodige klappen in de nek gehad. Daar moeten we nu van bij zien te komen”, zegt Boessen.

Middagsessies

De trainer belegde deze week na de gebruikelijke ochtendtrainingen op dinsdag en woensdag ook ’s middag steeds een sessie voor zijn team. ,,Daarin zijn we de confrontatie met elkaar aangegaan. We moeten er vanaf dat we na een tegenslag instorten.”

Dat overkwam FC Den Bosch vorige week na rust tegen Telstar en een week eerder ook in het verloren uitduel met NEC (5-0). ,,Maar ik heb het vertrouwen dat dit nu achter de rug is. We weten nu dat we gewoon een hele wedstrijd lang onze afspraken moeten nakomen. De tweede helft tegen Telstar moeten we maar vergeten. Op die eerste helft kunnen we voortborduren. Dat was onze beste helft sinds de winterstop”, zegt Boessen.

Opstelling

De trainer kondigt aan niet te veel te gaan veranderen in zijn opstelling. ,,Misschien één plek.” FC Den Bosch kan morgen weer beschikken over Rauno Sappinen, Leo Väisänen, Amine Khammas en Jurich Carolina, die vorige week alle vier ontbraken met interlandverplichtingen. ,,Maar ik moet nog bekijken of ik ik die jongens meteen inzet. Het hangt er vanaf hoe fit ze zijn”, aldus Boessen.

Ook Oussama Bouyaghafen zit weer bij de selectie. Hij is hersteld van de knieblessure die hem de voorbije weken aan de kant hield, maar begint wellicht nog op de bank.