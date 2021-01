FC Den Bosch over kortstondige flirt met Jeroen Lumu: ‘De paradijsvogel is gevlogen’

Kent u die mop van Jeroen Lumu? Inderdaad, die ging niet naar Den Bosch toe. Woensdag stuurde FC Den Bosch nog een ronkend persbericht over de komst van het voormalige probleemkind. Donderdag kon dat alweer de vuilnisbak in.

,,De paradijsvogel is gevlogen", zegt technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch. Daarmee verwijst hij naar zijn eigen uitspraak van een dag eerder toen hij enfant terrible Lumu nog betitelde als de paradijsvogel die FC Den Bosch nodig had in het huidige elftal van ideale schoonzoons.

Het liep dus toch iets anders. FC Den Bosch verwachtte Lumu donderdagochtend al op de training, maar de 25-jarige speler liet weten dat hij liever maandag pas wilde beginnen. ,,Hij schermde met belangstelling van een club uit Cyprus”, zegt Gösgens. ,,Toen heb ik gezegd: bij FC Den Bosch is het graag of niet.”

Beetje te enthousiast

Volgens Lumu steekt de vork iets anders in de steel. ,,We hadden nog maar een gesprek gehad en er was nog niets concreet. FC Den Bosch is een beetje te enthousiast geweest met het bekendmaken van mijn komst. Ik zou eerst inderdaad vanaf vandaag al mee gaan trainen, maar dat ik liever maandag wilde beginnen lijkt me logisch. Dan sta je voor een frisse week, nu zitten die andere spelers midden in hun voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag en dan zou ik daar plotseling tussenkomen. En die club uit Cyprus? Er spelen nog verschillende andere dingen, maar daar heb ik Cyprus nooit bij genoemd.”

Lumu zou eigenlijk op amateurbasis bij FC Den Bosch aanhaken. Daarover zei Gösgens woensdag al: ,,Dan kunnen we ons er nooit een buil aan vallen. Als het niet klikt nemen we zo weer afscheid.”

Dat is nu dus sneller gebeurd dan verwacht. ,,Op zich wel jammer”, zegt Lumu. ,,Het leek me wel leuk om bij FC Den Bosch te gaan voetballen.” Het voormalige talent van Willem II versleet in zijn voetballoopbaan al elf clubs. FC Den Bosch zou nummer twaalf geworden zijn voor de geboren Bredanaar.