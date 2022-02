FC Den Bosch pakt op De Vijverberg het eerste punt van 2022

Met een 0-0-gelijkspel bij De Graafschap poetste FC Den Bosch vrijdagavond de hatelijke nul weg, die sinds de winterstop op het conto stond van de ploeg van Jack de Gier. Het eerste punt van 2022 is binnen, nu is het nog wachten op een overwinning.

FC Den Bosch had voor de uitwedstrijd tegen De Graafschap zes duels op rij verloren. Aan die serie kwam in Doetinchem dus een eind.

Bij FC Den Bosch keerde Barry Maguire terug in het elftal. De middenvelder was twee weken terug in het uitduel met NAC (2-0-verlies) nog geschorst. Door zijn terugkeer begon Dino Halilovic op de bank. Daar zaten ook Torino Hunte en Preben Stiers weer, die terug waren van hun blessures.

Simpel overeind

Van de gevreesde stormloop van De Graafschap voor eigen publiek was in de eerste helft geen sprake. FC Den Bosch bleef simpel overeind en was voor rust de betere ploeg. Veel deed de ploeg van De Gier echter niet met het overwicht.

Het meeste gevaar voor De Graafschap-doelman Hidde Jurjus kwam nog van een ongelukkige kopbal van een eigen verdediger die hij maar net over de lat wist te tikken. Aan de andere kant was de beste mogelijkheid voor Johnatan Opoku, maar zijn inzet werd net voor de doelmond weggewerkt.

De Gier grijpt in

Meteen na rust was er plots wel een grote kans voor De Graafschap. Giovanni Korte nam de bal in een keer op zijn schoen, maar zijn inzet scheerde net over de lat. De thuisclub dreigde gevaarlijker te worden en De Gier greep in door Hunte in de ploeg te brengen voor Ryan Leijten.

De invaller schoof naar de linkervleugel, waardoor Soufyan Ahannach terugzakte naar de positie achter de spits. Meteen daarop moest Wouter van der Steen ingrijpen bij pogingen van Mees Kaandorp en Sam Hendriks. De druk van De Graafschap nam verder toe. Sam Hendriks dacht te scoren voor de thuisclub, maar scheidsrechter Bas Nijhuis annuleerde zijn treffer wegens buitenspel.

Schietkans

Met Victor van den Bogert in de ploeg voor Jordy van der Winden, en later Mike van Beijnen en Kevin Felida voor Rik Mulders en Nikolaj Möller, bleef FC Den Bosch ook na rust overeind tegen de tegenvallende thuisclub. In blessuretijd was er zelfs nog een schietkans voor Terrence Douglas om de volle winst mee te nemen, maar ook de linksback kreeg de bal er niet in.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden (70. Van den Bogert), Douglas; Van der Heijden, Leijten (61. Hunte), Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.