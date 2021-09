FC Den Bosch: plaats in het linkerrijtje én hopen op een periodestunt

De nieuwe Amerikaanse aandeelhouder Paul Conway vroeg vorige week al om geduld in stadion De Vliert. Ook manager voetbalzaken Jan Gösgens was donderdag voorzichtig in zijn woordkeuze. ,,Het is niet zo dat er hier nu plotseling een schip met geld binnengevaren is”, zei hij. ,,We willen wel hogerop, maar dat zal geleidelijk moeten gaan.”