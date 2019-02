FC Den Bosch praat met Laros en Van Gool over opvolging Van der Kraan

FC Den Bosch is nog met twee kandidaten in gesprek voor de opvolging van de vertrekkende directeur Paul van der Kraan. De voetbalclub praat momenteel met de huidige Sparta-directeur Manfred Laros en met de vorige maand bij Willem II opgestapte Berry van Gool, zo melden goed ingevoerde bronnen rond FC Den Bosch.

Van die twee lijkt Laros over de beste papieren te beschikken. De geboren Bosschenaar (42) is een goede vriend van rvc-voorzitter Jan-Hein Schouten en woont in Zaltbommel bovendien vlakbij de Bossche bestuurder.

Laros begon zijn loopbaan in 1998 bovendien als financieel medewerker bij FC Den Bosch. Later werd hij directeur bij RBC Roosendaal. Inmiddels is hij bijna tien jaar werkzaam bij Sparta.

Laros zelf wil niet bevestigen dat hij in onderhandeling is met FC Den Bosch. ,,Informeel heb ik wel eens met Jan Hein Schouten gesproken, maar dat wil niet meteen zeggen dat we in gesprek zijn met FC Den Bosch. Allesbehalve dat. Ik ben op dit moment zeer gelukkig bij Sparta. Ik zit hier op mijn plaats. Ik zeg natuurlijk nooit nooit. Dat doe je niet in de voetballerij, maar ik ben op dit moment zeker niet concreet in onderhandeling. Ik denk ook dat eerst de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania rond moet zijn, voordat die club in onderhandeling kan met kandidaten voor de directeursfunctie.”

Van Gool vertrok vorige maand bij Willem II na een conflict met de Tilburgse raad van commissarissen. De 45-jarige bestuurder was vijf en half jaar directeur bij de tricolores en werkte daarvoor in het bankwezen. In zijn periode als Willem II-bestuurder leidde de geboren Tilburger Van Gool de destijds bijna failliete club naar zwarte cijfers.

Van Gool zelf zegt dat een overgang van hem naar FC Den Bosch ‘op dit moment niet aan de orde’ is. ,,We zijn niet in gesprek. Maar als het wel zo was, zou ik het ook niet zeggen. Nee joh, ik weet van niks. Als ik daar in beeld ben zullen ze me deze week wel bellen. Het is in elk geval een mooie stad, haha.”

FC Den Bosch zoekt een nieuwe directeur omdat Paul van der Kraan per 1 april naar FC Twente vertrekt. De club sprak aanvankelijk met meer kandidaten, maar daarvan zijn nu alleen Laros en Van Gool nog over.

Bij FC Den Bosch wil niemand officieel reageren op de onderhandelingen met Laros en Van Gool. ,,Er zijn inderdaad gesprekken gaande, maar op namen gaan wij op dit moment niet in”, zegt woordvoerder Ester Bal van de voetbalclub.