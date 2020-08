FC Den Bosch-quiz bij De Graven van Leuven

FC Den Bosch komt ook tegen De Treffers aan z'n treffers

25 juli FC Den Bosch heeft zaterdagmiddag ook z'n tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding winnend afgesloten. Nadat vorige week eersteklasser Nivo Sparta met 9-0 opzij werd gezet, ging ook tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek over de knie in de Vliert: 5-0.