FC Den Bosch richt zich sportief weer op met zege op Jong PSV

Vanaf de M-side klonk voortdurend gezang. Tegen de licentiecommissie van de KNVB, die de overname van de club door Kakhi Jordania afgelopen weekend afkeurde. En voor de Georgische zakenman, die zelf in stadion De Vliert aanwezig was, en de lofzang aan zijn adres met een dankbaar applaus in ontvangst nam.

Boessen had zijn elftal op een plaats veranderd in vergelijking met de verloren uitwedstrijd tegen FC Twente (1-0) van vrijdag. Sam Kersten, die toen al met krampverschijnselen van het veld kwam, was vervangen door Leo Väisänen.

FC Den Bosch kwam prima uit de startblokken. Na een kwartier volleerde Stefano Beltrame de bal op aangeven van Danny Verbeek net naast. Nadat Jong PSV er ook een paar keer gevaarlijk was uitgekomen werd het in de 26ste minuut 1-0. Nicolas Romat gaf vanaf de rechterflank goed voor en Vincent Vermeij kreeg zijn voet tegen de bal. Via de onderkant van de lat plofte de 1-0 tegen de touwen.

Vier minuten later kopte Väisänen uit een hoekschop van Beltrame net naast. Ook Beltrame en Oulad Omar waren nog dicht bij een treffer, maar op slag van rust was het Sven Blummel die de voorsprong verdubbelde. De vleugelspits zette zelf een aanval op, leek te gaan passen richting Vermeij, maar schoot van buiten de zestien in een keer zelf op doel. Jong PSV-doelman Youri Roulaux kon niet bij de bal, 2-0.

Aansluitingstreffer

In de tweede helft ging Jong PSV op zoek naar de aansluitingstreffer. Die viel in de 65ste minuut toen Zakaria Aboukhlal een vrije trap van Mauro Junior binnenkopte.

Met het scenario van de verloren thuiswedstrijd tegen Telstar (3-4) in het achterhoofd sloeg de angst even toe op de tribunes van De Vliert. Het zou toch niet?

Het zou inderdaad niet. Uit een vlijmscherpe counter schoot Vermeij in de 75ste minuut de 3-1 binnen. De spits leek even later ook de 4-1 nog op zijn schoen te hebben, maar nadat hij doelman Roulaux al gepasseerd was, struikelde hij over de laatste PSV-verdediger.