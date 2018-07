FC Den Bosch ruim langs Nooit Gedacht

De Bossche eerstedivionist begon fel. Het was dan ook snel raak via centrale verdediger Sam Kersten, die een schot van Jort van der Sande tot doelpunt promoveerde. De bezoekers werden vooral via de vleugels gevaarlijk en uit een voorzet van Mats Deijl maakte Dennis Kaars 0-2. Op slag van rust tikte Sven Blummel van dichtbij de 0-3 binnen. Dat gebeurde in een fase waarin Nooit Gedacht zich steeds vaker in de Bossche zestien meldde.